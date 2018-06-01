САП и НАБУ подозревают Геннадия Труханова в злоупотреблении служебным положением (56)

- САП предъявила подозрение Труханову : УСБН Одесса 13:17
- САП и НАБУ завершили следствие о хищении по мэру Одессы : UA.news 13:14
- Расследование дела Труханова о покупке завода "Краян" завершено : Uapress.info 13:14
- САП и НАБУ завершили расследование по делу Труханова : Таймер Одесса 13:13
- НАБУ И САП завершили досудебное расследование по делу Труханова и "Краяна" : Аргумент 13:12
- САП и НАБУ подозревают Геннадия Труханова в злоупотреблении служебным положением : Николаевский центр журналистских расследований 13:12
- Дело Труханова: САП и НАБУ завершили расследование : Народный Корреспондент 13:12
- САП и НАБУ завершили расследование в отношении Труханова : Arena.press 13:12
- САП готова направить в суд "дело Краяна": мэру и другим фигурантам дали возможность ознакомиться с материалами : NewsMir.info 13:10
- САП и НАБУ завершили расследование по делу приобретения одесской мэрией помещений "Краяна" : Zachem 13:08
- Дело Труханова: САП и НАБУ завершили расследование : Mk.Mk.Ua 13:07
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- САП завершила расследование по делу Труханова: доказательств собрали достаточно : Вої 13:05
- САП готова направить в суд "дело Краяна": мэру и другим фигурантам дали возможность ознакомиться с материалами : Думская.net 13:03
- САП и НАБУ завершили расследование по делу Труханова : Версии.com 13:01
- Прокуроры считают, что собрали достаточно доказательств против мэра Одессы в "деле Краяна" : Избирком.org.ua 12:54
- Для обвинения Труханова собрали достаточно доказательств - САП : Укринформ 12:47
- САП собрала доказательства против мэра Одессы о завладении бюджетными средствами : Центр журналистских расследований 12:46
- САП завершила расследование дела Труханова : InfoResist.org 12:46
- НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Одессы Труханова, подозреваемого в хищении бюджета : Шиповник.ua 12:40
- Завершено расследование дела Труханова : Новини онлайн 24 12:39
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- САП и НАБУ собрали доказательства виновности Труханова : Контракты.ua 12:37
- В деле Труханова появились новые подробности : Gazeta.ua 12:35
- Дело Труханова: расследование завершено, подозреваемые знакомятся с материалами : Дело.ua 12:32
- Расследование дела Труханова завершили: антикоррупционеры рассказали детали : Ракурс 12:30
- Стало известно о завершении важного этапа расследования против мэра Одессы Труханова : Апостроф. Экономика 12:30
- САП рапогртует о завершении расследования дела Труханова : Досье 12:28
- Завершено расследование дела Труханова : ОРД 12:20
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- В САП заявили о достаточности доказательств для открытия уголовного дела по Труханову : Комментарии: Одесса 12:17
- САП завершила досудебное расследование в отношении Труханова : Українські національні новини 12:17
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- САП завершила досудебное расследование в отношении Труханова : ПрессОрг24 12:16
- Детективы НАБУ завершили расследование преступлений Труханова : Без Табу 12:16
- НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Одессы Труханова, подозреваемого в хищении бюджета : Zerkalo.mk.ua 12:09
- Завершено расследование дела Труханова : ЛІГАБізнесІнформ 12:08
- САП завершила досудебное расследование по делу Труханова и "Краяна" : LB.ua 12:07
- САП и НАБУ завершили расследование по делу Труханова : УП: Економічна правда 12:03
- Расследование в отношении Труханова завершено: антикоррупционные органы представили детали : Телеканал новин "24" 12:00
- Антикоррупционеры завершили расследование дела Труханова : Утренний город 11:57
- САП заявила о достаточных доказательствах для обвинительного акта по "делу Труханова" : Зеркало недели. Украина 11:46
- НАБУ и САП завершили расследование дела Труханова : РепортерUA 11:41
- "Дело Труханова": САП и НАБУ завершили расследование : ГолосUA 11:35
- Собрали достаточно доказательств: САП и НАБУ завершили расследование в отношении Труханова : Еспресо TV 11:34
- "Дело Труханова": в САП заявили о достаточности доказательств : Факты 11:33
- "Доказательств достаточно": расследование дела Труханова завершено : Обозреватель 11:32
- Дело Труханова: САП и НАБУ завершили расследование : Корреспондент.net 11:32
- Социологи выяснили отношение россиян к новым министрам : Rambler.ua 11:32
- САП готовит обвинительный акт против Труханова и сотрудников горсовета в деле с заводом "Краян" : 112.ua 11:30
- НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Одессы Труханова, подозреваемого в хищении бюджета : Преступности.нет 11:23
- САП и НАБУ завершили расследование в отношении Труханова : Капитал 11:19
- НАБУ завершило досудебное расследование дела Труханова : Слово і Діло 11:12
- САП и НАБУ завершили расследование в отношении Труханова : РБК-Україна 11:11