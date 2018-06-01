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Фокус: Украина

САП и НАБУ подозревают Геннадия Труханова в злоупотреблении служебным положением (56)

Николаевский центр журналистских расследований 2018.06.01 13:12
Прокуроры пришли к выводу о достаточности собранных доказательств, чтобы составить обвинительный акт в отношении мэра Одессы и других чиновников горсовета. Антикоррупционные органы завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook в пятницу, 1 июня.
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