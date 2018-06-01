Новое ЧП в российском ТРЦ: появилось видео взрыва (41)

Обозреватель 2018.06.01 14:17

На видео попал момент взрыва в детской комнате в ТЦ "Комсомол" в Иркутске во время эксперимента. Видео с камеры наблюдения появилось в Telegram-канале Life Shot. Как видно на записи, дети наблюдали за экспериментом, который проводили двое взрослых, но в один момент горючая жидкость вспыхнула. Опасные ТРЦ в Украине: Гройсмана призвали сделать решительный шаг После этого дети начали выбегать из помещения, началась давка.