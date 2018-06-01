Азбуку Тюмени создали юные художники (42)

Тюменская линия 2018.06.01 14:48

Фото ИА "Тюменская линия" Своим взглядом на историю Тюмени поделились начинающие тюменские художники. Более 200 рисунков представили юные творцы на конкурс "Азбука Тюмени". Выставка работ и награждение победителей состоялись во Дворце творчества и спорта "Пионер". Александровское училище и двух его создателей, купца Петра Подаруева, и архитектора, спроектировавшего здание, изобразила на своем рисунке Ксения