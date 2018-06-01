Азбуку Тюмени создали юные художники (42)

- Азбуку Тюмени создали юные художники : Тюменская линия 14:48
- Климкин: 240 детей погибли на Донбассе с 2014 : Антикоррупционный портал job-sbu.org 14:48
- Климкин сообщил количество погибших детей на Донбассе : Hronika.info 14:42
- Война на Донбассе унесла жизни 240 детей - Климкин : Kramatorsk.info 14:37
- С начала войны на Донбассе погибло более 240 детей : DailyUA 14:24
- На Донбассе погибли более 240 детей - Климкин : УСБН Одесса 14:17
- Климкин: На Донбассе с 2014 года погибли почти две с половиной сотни детей : Електронні Вісті 14:00
- Климкин: На Донбассе с начала боевых действий погибли более 240 детей : 112.ua 14:00
- Климкин: с начала войны на Донбассе погибло более 240 детей : Мариупольские новости 13:59
- На Донбассе погибли более 240 детей - Климкин | FaceNews.ua: новости Украины : Kordon.com.ua 13:53
- МИД: Более 240 детей погибли в результате боев на Донбассе : Times.dn.ua 13:50
- На Донбассе погибли более 240 детей - Климкин : УСБН Суми 13:46
- Климкин озвучил количество погибших детей на Донбассе : Телеграф.com.ua 13:43
- Стало известно, сколько детей погибло за время войны на Донбассе : Соцпортал 13:42
- Стало известно сколько детей погибло во время войны на Донбассе : Сегодня.ua 13:42
- Война на Донбассе унесла жизни 240 детей - Климкин : ОстроВ 13:39
- Война на Донбассе унесла жизни более 240 детей - Климкин : FM-TV 13:36
- Вертолет МЧС принимает участие в борьбе с мытищинском пожаром : Спутник 13:33
- На Донбассе погибли более 240 детей : Експерт-центр 13:33
- Климкин назвал число погибших детей за время боевых действий на Донбассе : QHA Крымские Новости 13:30
- Климкин рассказал, сколько детей погибли на Донбассе : Донецкие Новости 13:26
- С начала боевых действий на Донбассе погибли более 240 детей, - Климкин : #Буквы 13:19
- С начала войны на Донбассе погибли более 240 детей, - Климкин : Капитал 13:19
- Кобяков и Медведев обсудили вопросы белорусско-российского сотрудничества : Народная газета 13:19
- За время войны на Донбассе погибло более 240 детей, - Климкин : Новости мира 13:19
- На Донбассе с 2014 года погибло 240 детей, - Климкин : Українські Новини 13:14
- На Донбассе погибли более 240 детей - Климкин : УСБН Івано-Франківськ 13:14
- На Донбассе погибли более 240 детей - Климкин : УСБН Житомир 13:14
- На Донбассе погибли более 240 детей - Климкин : УСБН Вінниця 13:14
- С начала войны на Донбассе погибли более 240 детей, - Климкин : Arena.press 13:12
- На Донбассе погибли более 240 детей - Климкин : УСБН Запоріжжя 13:11
- С начала войны на Донбассе погибли 242 ребенка, - Климкин : LB.ua 13:07
- Война на востоке Украины уже забрала более 240 детских жизней, - Климкин : Вої 13:05
- Свыше 240 детей погибло на Донбассе за время войны, - МИД : Еспресо TV 13:04
- На Донбассе погибли более 240 детей - Климкин : FaceNews 13:01
- Казахстанская делегация принимает участие в первом медиа-саммите ШОС : КазИнформ 12:44
- На Донбассе с 2014 года погибло почти две с половиной сотни детей, - Климкин : Українські Новини 12:44
- Война на Донбассе унесла жизни 240 детей, - Павел Климкин : UATV 12:44
- На Донбассе война унесла жизни более 240 детей : Инфолайн 12:43
- МИД: Более 240 детей погибли в результате боев на Донбассе : Новости Донбасса 12:39
- С начала войны на Донбассе погибли более 240 детей - Климкин : Гордон 12:35
- Война на Донбассе унесла жизни более 240 детей : Українські національні новини 12:33
- Война на Донбассе унесла жизни более 240 детей : ПрессОрг24 12:32
- С начала войны на Донбассе погибли более 240 детей, - Климкин : РБК-Україна 12:11
- На Донбассе погибли более 240 детей : Интерфакс-Україна 12:06
- Голови МЗС України та Німеччини полетіли на Донбас : Корреспондент.net 12:02
- Развязанная Россией война на Донбассе унесла жизни более 240 детей - Климкин : Укринформ 12:02