"Путин, помоги": Вышинский отказался от паспорта Украины и просит "защиты" у президента РФ (45)

В Час Пик 2018.06.01 14:45

Pin It Главный редактор РИА Новости в Украине Кирилл Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что ему не нужно украинское гражданство. Об этом сообщает из Апелляционного суда в Херсоне "Громадське". Напомним, заседание проходит по делу о возможной государственной измене главного редактора РИА Новости Украина. Вышинский также обратился за помощью к российскому президенту Владимиру Путину.