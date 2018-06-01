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Главы МИД "нормандской четверки" договорились о переговорах по Донбассу: названа дата

Главы МИД "нормандской четверки" договорились о переговорах по Донбассу: названа дата (55)

Апостроф 2018.06.01 14:30
Министры иностранных дел стран "нормандского формата" переговоров по Донбассу (Украина, Франция, Германия, РФ) достигли договоренности провести очередной раунд переговоров 11 июня в Берлине. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным 1 июня в Мариуполе. "Вчера, и в течение последних недель, у меня проходили дискуссии с главами
БЕРЛИН, МААС, ФОРМАТ, МАРИУПОЛЬ, ВСТРЕЧА, ДОНБАСС, Климкин, Берлин, Германия, Украина, Россия, Франция

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