Главы МИД "нормандской четверки" договорились о переговорах по Донбассу: названа дата (55)

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- Встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД состоится в Берлине 11 июня - Маас : ОстроВ 14:09
- Главы МИД "нормандской четверки" в начале июня проведут встречу в Берлине : MIGnews.com.ua 14:08
- Встреча "Нормандской четверки" на уровне глав МИД пройдет в Берлине 11 июня : Гордон 14:05
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- Встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД состоится в Берлине 12 июня : Главное 13:35
- В МИД Германии назвали дату встречи в "нормандском формате" : Українські національні новини 13:33
- Встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД пройдет в Берлине 11 июня : Експерт-центр 13:33
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