В присутствии полиции: мать Бережной облили зеленкой в собственной квартире (35)

Антикор.com.ua 2018.06.01 16:10

В присутствии полиции: мать Бережной облили зеленкой в собственной квартире Утром в пятницу, 1 июня, группа неизвестных облила зеленкой мать погибшей экс-регионалки Ирины Бережной Елену в присутствии сотрудника полиции. Как отметила пострадавшая в комментарии Newsone, еще с 07:00 к ней пришла группа неизвестных, которая начала блокировать квартиру, при этом полицейские приезжали к месту происшествия, но ничего не предпринимали.