Львы, тигры и ягуар вырвались на волю из зоопарка в Германии (42)

Фокус 2018.06.01 15:34

Медведя при попытке бегства застрелили сотрудники парка Из зоопарка Eifel в коммуне Люнебах федеральной земли Рейнланд-Пфальц на западе Германии сбежали два льва, два тигра и ягуар. Животные вышли на свободу сегодня днем, местных жителей просят не выходить из дома, сообщает Bild. Также жителей коммуны просят ничего не предпринимать, если они увидят большую кошку, и сразу звонить в полицию.