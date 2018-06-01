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Львы, тигры и ягуар вырвались на волю из зоопарка в Германии

Львы, тигры и ягуар вырвались на волю из зоопарка в Германии (42)

Фокус 2018.06.01 15:34
Медведя при попытке бегства застрелили сотрудники парка Из зоопарка Eifel в коммуне Люнебах федеральной земли Рейнланд-Пфальц на западе Германии сбежали два льва, два тигра и ягуар. Животные вышли на свободу сегодня днем, местных жителей просят не выходить из дома, сообщает Bild. Также жителей коммуны просят ничего не предпринимать, если они увидят большую кошку, и сразу звонить в полицию.
ЗООПАРК, ЯГУАР, ТИГР, ГЕРМАНИЙ, ЛЕВ, ПФАЛЬЦ, Германия

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