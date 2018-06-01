В Украине ввели экзамен по украинскому языку при получении гражданства (51)

Соцпортал 2018.06.01 15:42

| Прес-служба президента Иностранцы, которые хотят получить украинское гражданство, должны будут сдавать экзамен по украинскому языку Об этом говорится в указе президента Петра Порошенко, обнародованном пресс- службой главы государства. Кабинету министров поручено в течение двух месяцев разработать и утвердить государственную целевую программу на 2018-2028 годы и предусмотреть в том числе введение экзаменов по украинскому языку для лиц, которые желают