В Украине ввели экзамен по украинскому языку при получении гражданства (51)

- Чтобы получить украинское гражданство, необходимо будет сдавать экзамен на знание государственного языка : ТСН.ua 17:44
- Желающие получить гражданство будут сдавать экзамен по языку : Новини онлайн 24 17:39
- Желающим получить украинское гражданство придется сдать экзамен на знание языка : Комсомольская Правда в Украине 17:31
- В Украине введут экзамен по языку для желающих получить гражданство : Donbass.UA 17:27
- Для получения гражданства Украины надо будет сдать экзамен по госязыку : Петр и Мазепа 17:22
- В Украине введут экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство : Взгляд.ua 17:17
- Опубликован указ об укреплении госстатуса украинского языка : Arena.press 17:12
- Желающие получить украинское гражданство должны будут сдавать экзамен : Arena.press 17:12
- В Украине введут экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство : Антикор.com.ua 17:10
- Желающие получить гражданство будут сдавать экзамен по языку : ЛІГАБізнесІнформ 17:07
- В Украине введут экзамен по языку для желающих получить гражданство : Вечерний Харьков 17:00
- Теперь для получения украинского гражданства необходимо сдавать экзамен на знание языка : Мариупольские новости 16:59
- Для желающих получить гражданство в Украине введут экзамен по украинскому языку : Время Харьков 16:50
- Желающие получить украинское гражданство должны будут сдавать экзамен : Время новостей 16:50
- В Запорожской области оштрафуют магазин, торговавший потенциально опасными игрушками : Times.zp.ua 16:50
- Опубликован указ об укреплении госстатуса украинского языка : РБК-Україна 16:41
- Украинское гражданство должны получить только грамотные люди : RUpor.info 16:41
- В Украине введут экзамен по украинскому для желающих получить гражданство : IPress.ua 16:36
- Порошенко усложнил процесс получения украинского гражданства : QHA Крымские Новости 16:30
- Желающие получить украинское гражданство должны будут сдавать экзамен : Новости Луганска 16:21
- Желающие получить гражданство должны будут сдавать экзамен по украинскому языку : Капитал 16:19
- Важный указ президента: в Украине введут экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство : В Час Пик 16:15
- Для получения гражданства введут экзамен по украинскому языку : UA.news 16:14
- Для желающих получить гражданство в Украине введут экзамен по украинскому языку : Arena.press 16:13
- Желающие получить украинское гражданство должны будут сдавать экзамен : РБК-Україна 16:11
- На Украине без знания украинского языка получения гражданства станет невозможным : Антифашист 16:10
- В Украине появится экзамен по украинскому языку для получения гражданства : Аргументы и Факты Украина 16:08
- "Сладкие парочки", спекуляции на Победе и переход качества в количество: обзор агитации на праймериз ЕР (ФОТО) : Новый день 16:08
- Как получить гражданство Украины и какой экзамен будет обязательным : ICTV Факти 16:06
- Желающие получить гражданство Украины должны будут сдавать экзамен по украинскому языку : KharkivToday 16:04
- Порошенко приказал ввести экзамен по языку для получения гражданства Украины : Еспресо TV 16:04
- Желающим получить украинское гражданство прийдется выучить украинский язык : Uzhgorod.in 15:58
- Желающие получить украинское гражданство, будут обязаны сдавать экзамен по языку : УРА-Информ 15:57
- В Украине ввели экзамен по украинскому языку при получении гражданства : Соцпортал 15:42
- Обзор прессы: Украина вводит экзамен по украинскому языку для получения гражданства : Голос Правди 15:39
- В Украине введут экзамен по языку для желающих получить гражданство : Контракты.ua 15:37
- В Украине введут экзамен по языку для желающих получить гражданство : РИА Мелитополь 15:34
- Желающим получить гражданство Украины придется сдавать экзамен : Realist.online 15:32
- Желающие получить гражданство Украины должны будут сдавать экзамен по украинскому языку : 112.ua 15:30
- Скандальное ДТП в Киеве: водитель, сбивший подростка, рассказал об обстоятельствах аварии : Styler РБК-Украина 15:11
- В Украине введут экзамен по языку для желающих получить гражданство : РепортерUA 15:11
- Украина ввела экзамен по украинскому языку при получении гражданства : Четверта Влада 15:05
- Для желающих получить гражданство Украины введут специальный экзамен: что нужно будет делать : Апостроф 15:00
- Динамо возьмет Андриевского на сборы : Ukrainefootball.net 14:56
- В Украине введут экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство : Личный счет 14:56
- В Украине введут экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство - указ : Крым.Реалии RFE/RL 14:54
- Товарищеские матчи. Франция сыграет с Италией, Египет против Колумбии : Tribuna.com Беларусь 14:52
- Украина решила ввести экзамен по языку при приеме в гражданство : Кіровоград24.com 14:51
- В Украине введут экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство : Зеркало недели. Украина 14:46
- В Украине введут экзамен по языку для желающих получить гражданство : Корреспондент.net 14:46
- Экзамен по украинскому языку будет обязательным для получения гражданства : Bigmir)net Новости 14:38
- Украина ввела экзамен по украинскому языку при получении гражданства : DsNews 14:33
- Украина введет языковой экзамен для получения гражданства : Факты 14:33
- В Украине введут экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство : Телеканал новин "24" 14:30
- В Украине введут экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство : Новое Время 14:11