Порошенко уволил главу РГА в Одесской области из-за солнечных батарей (45)

Аргументы и Факты Украина 2018.06.01 17:08

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки на Одесщину уволил главу Татарбунарской райгосадминистрации Одесской области. Укринформ Киев, 1 июня - АиФ-Украина. Украина за год в четыре раза увеличила товарооборот с США, - Порошенко Как пояснил президент, к таким кадровым изменениям он решил прибегнуть из-за якобы затягивания главой Татарбунарской РГА передачи инвестору в аренду земельного участка для строительства солнечной электростанции.