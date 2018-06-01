Порошенко уволил главу РГА в Одесской области из-за солнечных батарей (45)

- Порошенко в Одесской области уволил чиновника: стала известна причина : Гуру.ua 17:40
- Порошенко уволил главу РГА на Одесчине : QHA Крымские Новости 17:30
- Президент по прибытии в Одесскую область уволил главу Татарбунарской РГА : Одесса News 17:19
- В Одесской области полицейские прикинулись нарколюбителями : УСБН Одесса 17:18
- Президент уволил главу районной госадминистрации за не выполнение передачи инвестору земли под солнечную станцию : Терминал 17:18
- Порошенко в Одесской области уволил чиновника : Електронні Вісті 17:15
- Порошенко уволил главу района, который не захотел строить солнечную электростанцию : НикВести 17:12
- Уразаев о демонтаже памятника Мирзояну: В Казахстане стараемся не акцентировать внимание на противоречивых фигурах политических и государственных деятелей : АрмИнфо 17:12
- Стало известно, почему президент уволил главу района : Слово і Діло 17:12
- Порошенко уволил главу района, который не хотел строить солнечную электростанцию : Антикор.com.ua 17:10
- Порошенко уволил главу РГА в Одесской области из-за солнечных батарей : Аргументы и Факты Украина 17:08
- Порошенко уволил главу района из-за задержки с выделением земли для солнечной электростанции : Українські реалії 16:57
- Встреча глав МИД "нормандской четверки" состоится 11 июня - Хайко Маас : Крым.Реалии RFE/RL 16:54
- Беспредел Порошенко: уволен глава Татарбунарского района : Украина Сегодня 16:54
- Порошенко уволил главу Татарбунарской районной администрации : СЛОВО Одесса 16:51
- Порошенко уволил главу Татарбунарской райгосадминистрации из-за непередачи инвестору земучастка под солнечную электростанцию : Энергореформа 16:40
- Порошенко уволил райголову на Одесщине за препятствование инвесторам : Еспресо TV 16:34
- Порошенко уволил главу района, который не хотел строить солнечную электростанцию : Glavk.info 16:34
- Из-за солнечных батарей Порошенко уволил главу РГА в Одесской области : Телеканал новин "24" 16:30
- Порошенко со скандалом уволил чиновника из парпии Ляшко : Досье 16:28
- Mec"ast"a voimua, vejest"a v"akie parahaksi publicistiikan ruavoksi : ГТРК Карелия 16:28
- Президент уволил главу Татарбунарской РГА - за торможение строительства солнечной электростанции в районе : Контекст-Причерноморье 16:28
- Петр Порошенко уволил председателя Татарбунарской РГА : ОТКАТ Одесский 16:25
- Препятствовал инвесторам: Порошенко уволил главу Татарбунарской РГА : #Буквы 16:19
- Порошенко уволил главу Татарбунарской РГА, который "создавал препятствия инвесторам" : Бессарабия Информ 16:16
- Порошенко уволил главу РГА на Одесчине из-за "создания препятствий инвесторам" : ТСН.ua 16:13
- Вредил инвесторам: Порошенко показательно уволил чиновника в Одесской области : АСН.in.ua 16:13
- 1349 иностранцев под одной крышей: Жительница Екатеринбурга расширила рамки понятия "резиновая квартира" : Царьград ТВ 16:13
- Порошенко в Одесской области уволил чиновника: стала известна причина : Сегодня.ua 16:12
- Президент уволил главу Татарбунарской РГА за непередачу инвестору участка под солнечную электростанцию : Новое Время 16:11
- Порошенко во время визита в Одесскую область уволил главу Татарбунарского района : Zachem 16:08
- Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области : Bigmir)net Новости 16:08
- Президент уволил главу райгосадминистрации в Одесской области : Вікна-Одеса 16:02
- Kemppi оснастит конкурс "Молодые профессионалы Роскосмоса" сварочным оборудованием : Портал машиностроения 16:01
- Порошенко уволил главу района за то, что тот не выделил землю для солнечной электростанции : InfoResist.org 16:01
- Во время визита в Одесскую область Порошенко публично уволил главу Татарбунарского района - ФОТО : УРА-Информ 15:57
- В Киеве отложили реконструкцию Шулявского моста : Українські реалії 15:57
- Порошенко уволил главу района в Одесской области : Телеграф.com.ua 15:43
- Порошенко со скандалом уволил главу района на Одесчине : РепортерUA 15:41
- Порошенко уволил главу Татарбунарской РГА в Одесской области : NewsOne 15:39
- Президент об увольнении главы Татарбунарской райгосадминистрации Одесской области: "Пусть это будет примером для всех" : Рупор Одессы 15:37
- Порошенко уволил главу Татарбунарской райгосадминистрации из-за непередачи инвестору земучастка под солнечную электростанцию : Интерфакс-Україна 15:36
- Во время визита в Одесскую область Порошенко уволил члена партии Ляшко, который мешал строить солнечную электростанцию : Думская.net 15:33
- Порошенко со скандалом уволил главу района : Корреспондент.net 15:32
- Порошенко уволил председателя Татарбунарской райгосадминистрации : Капитал 15:19
- Порошенко уволил главу района на Одесчине за препятствование инвесторам : Укринформ 15:17
- Порошенко выгнал главу Татарбунарского района: тот отказался отводить землю частникам : Таймер Одесса 15:13
- Порошенко уволил главу Татарбунарской райадминистрации : Интерфакс-Україна 15:06
- Порошенко уволил главу райгосадминистрации в Одесской области за препятствование инвесторам : Гордон 15:05
- Мешал инвесторам: Порошенко уволил председателя Татарбунарской райгосадминистрации : 112.ua 15:00
- Порошенко во время визита в Одесскую область публично уволил главу Татарбунарской РГА : Трасса Е95 14:43
- Порошенко со скандалом уволил главу Татарбунарского района Одесской области : LB.ua 14:37