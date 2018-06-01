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Порошенко уволил главу РГА в Одесской области из-за солнечных батарей

Порошенко уволил главу РГА в Одесской области из-за солнечных батарей (45)

Аргументы и Факты Украина 2018.06.01 17:08
Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки на Одесщину уволил главу Татарбунарской райгосадминистрации Одесской области. Укринформ Киев, 1 июня - АиФ-Украина. Украина за год в четыре раза увеличила товарооборот с США, - Порошенко Как пояснил президент, к таким кадровым изменениям он решил прибегнуть из-за якобы затягивания главой Татарбунарской РГА передачи инвестору в аренду земельного участка для строительства солнечной электростанции.
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