В первый день лета в Поволжье пошел снег (2)

Kafanews 2018.06.01 11:48

Интерфакс Фото из открытых источников Жители нескольких регионов Приволжского федерального округа 1 июня в шутку поздравляют друг друга с Новым годом из-за выпавшего в этот день снега. "Снег был ночью и сейчас", - сообщили в Гидрометцентре Татарстана, добавив что снег выпал в большинстве районов республики. По данным синоптиков ГИС-центра Пермского госуниверситета, из-за арктического вторжения территория Пермского края и южной части Республики