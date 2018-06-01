В первый день лета в Поволжье пошел снег (2)

Kafanews 2018.06.01 11:48
Интерфакс
Фото из открытых источников
Жители нескольких регионов Приволжского федерального округа 1 июня в шутку
поздравляют друг друга с Новым годом из-за выпавшего в этот день снега.
"Снег был ночью и сейчас", - сообщили в Гидрометцентре Татарстана, добавив
что снег выпал в большинстве районов республики.
По данным синоптиков ГИС-центра Пермского госуниверситета, из-за
арктического вторжения территория Пермского края и южной части Республики
ГРАДУС, ТЕМПЕРАТУРА, ОСАДОК, ПОГОДА, ВОЗДУХ, ЛЕТО, Украина
, Киев
, Одесса
, Ужгород
, Винница