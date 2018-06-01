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Фокус: Украина

В первый день лета в Поволжье пошел снег (2)

Kafanews 2018.06.01 11:48
Интерфакс Фото из открытых источников Жители нескольких регионов Приволжского федерального округа 1 июня в шутку поздравляют друг друга с Новым годом из-за выпавшего в этот день снега. "Снег был ночью и сейчас", - сообщили в Гидрометцентре Татарстана, добавив что снег выпал в большинстве районов республики. По данным синоптиков ГИС-центра Пермского госуниверситета, из-за арктического вторжения территория Пермского края и южной части Республики
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2018.06.02 (2)

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