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Фокус: Украина

Свитолина проиграла в третьем раунде Ролан Гаррос и выбыла из борьбы

Свитолина проиграла в третьем раунде Ролан Гаррос и выбыла из борьбы (1)

УНИАН 2018.06.01 16:47
Украинка сенсационно уступила румынке Бузарнеску. Свитолина проиграла ьв матче 3-гго круга Ролан Гаррос / REUTERS В Париже на кортах Ролан Гаррос завершился матч 3-го круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Элина Свитолина уступила Михаэле Бузарнеску из Румынии. Игра завершилась со счетом 3:6, 5:7, сообщает официальный сайт соревнований. Матч продолжался 1 час 37 минут.
РОЛАН, РУМЫНКА, УКРАИНКА, СЕТ, СОПЕРНИЦА, ТЕННИСИСТКА, Гаррос, Цуренко, Украина, Франция, Румыния, Париж
2018.06.02 (1)

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