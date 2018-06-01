Свитолина проиграла в третьем раунде Ролан Гаррос и выбыла из борьбы (1)

УНИАН 2018.06.01 16:47

Украинка сенсационно уступила румынке Бузарнеску. Свитолина проиграла ьв матче 3-гго круга Ролан Гаррос / REUTERS В Париже на кортах Ролан Гаррос завершился матч 3-го круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Элина Свитолина уступила Михаэле Бузарнеску из Румынии. Игра завершилась со счетом 3:6, 5:7, сообщает официальный сайт соревнований. Матч продолжался 1 час 37 минут.