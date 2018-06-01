Свитолина проиграла в третьем раунде Ролан Гаррос и выбыла из борьбы (1)

УНИАН 2018.06.01 16:47
Украинка сенсационно уступила румынке Бузарнеску.
Свитолина проиграла ьв матче 3-гго круга Ролан Гаррос / REUTERS
В Париже на кортах Ролан Гаррос завершился матч 3-го круга Открытого
чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Элина Свитолина уступила
Михаэле Бузарнеску из Румынии.
Игра завершилась со счетом 3:6, 5:7, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч продолжался 1 час 37 минут.
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