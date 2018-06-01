Политзаключенного Кольченко шантажируют родителями, которые остались в аннексированном Крыму (1)

Информационное Сопротивление 2018.06.01 12:42

Как известно, вчера украинский заключенный в РФ Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова. В ответ на это его заставляют принять российское гражданство и шантажируют родителями, которые остались в аннексированном Крыму, сообщает Радио Свобода. "Сначала разговор начинается с того, "как плохо в Украине и как хорошо в России", затем начинается открытый шантаж, рассказывают о том, что "у тебя