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Депутаты Европарламента встали на защиту Сенцова: ПАСЕ требует от Кремля освобождения украинца - кадры

Депутаты Европарламента встали на защиту Сенцова: ПАСЕ требует от Кремля освобождения украинца - кадры (1)

Dialog.ua 2018.06.01 13:32
В ходе проведения сессии Европейского парламента в Старсбурге состоялась акция в поддержку политзаключенного укрианца Олега Сенцова. Европейский парламентарий из Литвы и председатель группы Европейского парламента "Друзья Европейской Украины" Петрас Ауштрявичюс стал инициатором флэшмоба в поддержку политзаключенного Олега Сенцова, передает "Диалог.UA". Уточняется, что акция проходит в Европарламенте прямо во время сессии в Страсбурге.
ГОЛОДОВКА, ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ, КРЫМ, МАРЬЯНА, КОЛОНИЯ, РЕЖИССЕР, Сенцов, Кольченко, Украина, Россия, Крым
2018.06.02 (1)

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