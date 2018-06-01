Депутаты Европарламента встали на защиту Сенцова: ПАСЕ требует от Кремля освобождения украинца - кадры (1)

Dialog.ua 2018.06.01 13:32

В ходе проведения сессии Европейского парламента в Старсбурге состоялась акция в поддержку политзаключенного укрианца Олега Сенцова. Европейский парламентарий из Литвы и председатель группы Европейского парламента "Друзья Европейской Украины" Петрас Ауштрявичюс стал инициатором флэшмоба в поддержку политзаключенного Олега Сенцова, передает "Диалог.UA". Уточняется, что акция проходит в Европарламенте прямо во время сессии в Страсбурге.