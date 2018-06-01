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Убийца черкасского депутата Гуры рассказал, как тот застрелил и закопал свою жену. Эксклюзив ТСН (1)

ТСН.ua 2018.06.01 23:14
История убийства черкасского депутата Сергея Гуры обрастает новыми жуткими подробностями. Его убийцу Николая Гончара выписали из больницы и он дал шокирующие показания полиции, говорится в сюжете ТСН.19:30. Задержанный рассказал, что с убитым его связывали более 30 лет дружбы, крестные дети и кровь - со слов Гончара, Гура у него на глазах 15 лет назад застрелил свою жену.
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2018.06.02 (1)

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