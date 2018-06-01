Луценко и Грицак объяснили послам G7 причины инсценировки "убийства" Бабченко (9)

НикВести 2018.06.01 22:12

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак объяснили послам стран "Большой семерки", стран ЕС, Норвегии, Австралии и представителей Совета Европы причины и суть спецоперации по предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. - Во время встречи была предоставлена информация о ключевых аспектах проводимой работы и тех целях, которые ставились при принятии решения о