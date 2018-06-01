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Луценко и Грицак объяснили послам G7 причины инсценировки "убийства" Бабченко

Луценко и Грицак объяснили послам G7 причины инсценировки "убийства" Бабченко (9)

НикВести 2018.06.01 22:12
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак объяснили послам стран "Большой семерки", стран ЕС, Норвегии, Австралии и представителей Совета Европы причины и суть спецоперации по предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. - Во время встречи была предоставлена информация о ключевых аспектах проводимой работы и тех целях, которые ставились при принятии решения о
АРКАДИЙ, ЖУРНАЛИСТ, УБИЙСТВО, ИНСЦЕНИРОВКА, ПОКУШЕНИЕ, ГЕРМАН, Бабченко, Герман, Грицак, Луценко, Украина, Россия, Киев
2018.06.02 (9)

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