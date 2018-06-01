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Луценко объяснил, почему имитировали убийство Бабченко

Луценко объяснил, почему имитировали убийство Бабченко (11)

Еспресо TV 2018.06.01 20:04
1 июня, 2018, 19:38 Генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил, почему необходимо было инсценировать смерть журналиста Аркадия Бабченко Об этом генпрокурор рассказал в Facebook. По словам Луценко, во-первых, такая имитация предусмотренная статьей 271 УПК и использовалась более 30 раз за последние 2,5 года. "Второе, после заказа убийства Бабченко организатор Г. предложил исполнителю Ц. (который действовал в сотрудничестве с СБУ) убить еще 2
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2018.06.02 (11)

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