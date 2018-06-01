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Подозреваемого в организации покушения на Бабченко арестовали без права внесения залога

Подозреваемого в организации покушения на Бабченко арестовали без права внесения залога (1)

Зеркало недели. Украина 2018.06.01 02:14
Согласно решению суда, Герман должен провести под стражей два месяца. Судья Светлицкая удовлетворила ходатайство прокуратуры и отправила Германа в изолятор ╘ Hromadske.ua Шевченковский районный суд Киева избрал Борису Герману, подозреваемому в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Согласно решению суда, вынесенному вечером в четверг, 31 мая, Герман должен
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2018.06.02 (1)

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