Подозреваемого в организации покушения на Бабченко арестовали без права внесения залога (1)

Зеркало недели. Украина 2018.06.01 02:14

Согласно решению суда, Герман должен провести под стражей два месяца. Судья Светлицкая удовлетворила ходатайство прокуратуры и отправила Германа в изолятор ╘ Hromadske.ua Шевченковский районный суд Киева избрал Борису Герману, подозреваемому в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Согласно решению суда, вынесенному вечером в четверг, 31 мая, Герман должен