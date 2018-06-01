В Украине за последние 2,5 года правоохранители более 30 раз использовали имитацию убийства - Луценко (1)

УНИАН 2018.06.01 20:33
По словам генпрокурора, имитация предусмотрена Уголовным процессуальным
кодексом Украины.
Юрий Луценко рассказал, почему СБУ пошли на инсценировку убийства Бабченко
/ фото УНИАН
В Украине за последние 2,5 года правоохранители более 30 раз использовали
имитацию убийства.
Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице
в Facebook.
"Почему при расследовании покушения на жизнь Бабченко следствие обратилось
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