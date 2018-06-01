В Украине за последние 2,5 года правоохранители более 30 раз использовали имитацию убийства - Луценко (1)

УНИАН 2018.06.01 20:33

По словам генпрокурора, имитация предусмотрена Уголовным процессуальным кодексом Украины. Юрий Луценко рассказал, почему СБУ пошли на инсценировку убийства Бабченко / фото УНИАН В Украине за последние 2,5 года правоохранители более 30 раз использовали имитацию убийства. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook. "Почему при расследовании покушения на жизнь Бабченко следствие обратилось