Cтавки для растаможки авто на евробляхах могут упасть в несколько раз (2)

Позиция 2018.06.01 19:31

01 июня 2018 18:08 Просмотров: 2 Комментариев: 0 Напечатать Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рассматривает возможность изменения ставок для растаможивания автомобилей. Об этом в интервью НВ заявила глава комитета Нина Южанина. "Мы склоняемся к тому, чтобы предоставить возможность растаможить автомобили по новым ставкам", - сказала она. По словам парламентария, новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они