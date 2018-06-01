Cтавки для растаможки авто на евробляхах могут упасть в несколько раз (2)

Позиция 2018.06.01 19:31
01 июня 2018 18:08 Просмотров: 2 Комментариев: 0 Напечатать
Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики
рассматривает возможность изменения ставок для растаможивания автомобилей.
Об этом в интервью НВ заявила глава комитета Нина Южанина.
"Мы склоняемся к тому, чтобы предоставить возможность растаможить
автомобили по новым ставкам", - сказала она.
По словам парламентария, новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они
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