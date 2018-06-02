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Добкин: СБУ опозорила Украину инсценировкой убийства Бабченко

Добкин: СБУ опозорила Украину инсценировкой убийства Бабченко (3)

Times.com.ua 2018.06.01 23:50
Михаил Добкин - депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока", заявивший ранее о намерении баллотироваться на президентских выборах 2019 года, считает, что Украина не получила ничего, кроме позора, от инсценировки "воскрешения" якобы убитого в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко Об этом он заявил в эфире украинского телеканала "112 Украина". "Я не знаю, за что спецслужбы хвалить, на самом деле они опозорили нашу страну", - сказал политик.
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2018.06.02 (3)

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