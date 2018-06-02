Колют по литру в день: появились подробности о состоянии Сенцова (47)

Обозреватель 2018.06.02 17:02

Украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, каждый день колют глюкозу после объявления голодовки. Об этом рассказала его сестра Наталия Каплан в эфире "112 Украина", отметив, что режиссер получает по одному литру в день. "Сегодня 20-й день голодовки Олега и, конечно, это все на фоне четырех лет лагерей, проблем со здоровьем, которые тянутся с детства.