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Колют по литру в день: появились подробности о состоянии Сенцова

Колют по литру в день: появились подробности о состоянии Сенцова (47)

Обозреватель 2018.06.02 17:02
Украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, каждый день колют глюкозу после объявления голодовки. Об этом рассказала его сестра Наталия Каплан в эфире "112 Украина", отметив, что режиссер получает по одному литру в день. "Сегодня 20-й день голодовки Олега и, конечно, это все на фоне четырех лет лагерей, проблем со здоровьем, которые тянутся с детства.
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2018.06.02 (47)

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