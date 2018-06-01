В Одесской области открыли мостовой переход на дороге Одесса - Рени (2)

Слово і Діло 2018.06.01 21:42

1 июня 2018, 21:30 Читати українською Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 1 июня, открыл мостовой переход на автодороге М-15 Одесса - Рени. Он перерезал символическую ленту и прошел по новому мосту, сообщает пресс- служба президента, пишет "Слово и Дело". Отмечается, что объект находится рядом с молдавским селом Паланка. "Это не просто мост, который ведет из Одессы в Рени.