В Одесской области открыли мостовой переход на дороге Одесса - Рени (2)

Слово і Діло 2018.06.01 21:42
1 июня 2018, 21:30
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Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 1 июня, открыл мостовой переход
на автодороге М-15 Одесса - Рени.
Он перерезал символическую ленту и прошел по новому мосту, сообщает пресс-
служба президента, пишет "Слово и Дело".
Отмечается, что объект находится рядом с молдавским селом Паланка.
"Это не просто мост, который ведет из Одессы в Рени.
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