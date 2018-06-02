Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Водитель спецавто, сбивший ребенка на переходе в Киеве, работает в сопровожении Порошенко - СМИ

Водитель спецавто, сбивший ребенка на переходе в Киеве, работает в сопровожении Порошенко - СМИ (10)

Зеркало недели. Украина 2018.06.02 01:46
Информацию о том, что водитель работает в эскорте Порошенко, подтвердила мать этого водителя. Полицейский уже два года работает в президентском кортеже ╘ Facebook/dtp.kiev.ua Мать полицейского, который на спецавтомобиле сопровождения в Киеве сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнего велосипедиста, рассказала, что ее сын на протяжении двух лет обеспечивал сопровождение президентского кортежа, женщина подтвердила это в комментарии "ТСН".
КОРТЕЖ, ВЕЛОСИПЕДИСТ, ГРИГОРЕНКО, КИЕВ, ВЕЛОСИПЕД, ПОРОШЕНКО, Порошенко, Киев, Украина
2018.06.02 (10)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018