В Португалии самолет совершил вынужденную посадку из-за зловония от пассажира (11)

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- В Нидерландах пришлось посадить самолет, потому что пассажир "невыносимо вонял" : УСБН Черкаси 07:21
- Замміністра освіти у Яремче: Дошкільна освіта не може бути заручником доходів громад : Бліц-інфо 07:17
- В Нидерландах пришлось посадить самолет, потому что пассажир "невыносимо вонял" : УСБН Одесса 07:17
- В Нидерландах пришлось посадить самолет, потому что пассажир "невыносимо вонял" : УСБН Вінниця 07:14
- В Нидерландах пришлось посадить самолет, потому что пассажир "невыносимо вонял" : УСБН Житомир 07:14
- В Нидерландах пришлось посадить самолет, потому что пассажир "невыносимо вонял" : УСБН Івано-Франківськ 07:13
- Синдром Локерби : Новоросинформ 07:13
- В Нидерландах пришлось посадить самолет, потому что пассажир "невыносимо вонял" : УСБН Запоріжжя 07:11
- В Нидерландах пришлось посадить самолет, потому что пассажир "невыносимо вонял" : УСБН Суми 06:46
- В Нидерландах пришлось посадить самолет, потому что пассажир "невыносимо вонял" : FaceNews 06:15
- "Пассажиры теряли сознание": В Португалии самолет совершил вынужденную посадку из-за вонючего пассажира : Преступности.нет 00:23
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