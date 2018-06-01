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В Португалии самолет совершил вынужденную посадку из-за зловония от пассажира

В Португалии самолет совершил вынужденную посадку из-за зловония от пассажира (11)

IPnews 2018.06.01 17:46
Полет Боинга 737 авиакомпании Transavia Airlines из Нидерландов на остров Гран-Канария в Испании пришлось прервать в Португалии из-за зловония. Экипаж попытался посадить на карантин плохо пахнущего человека в туалете. Как сообщает издание Mirror, некоторые пассажиры теряли сознание из-за зловония. "Создавалось впечатление, будто он не мылся как минимум несколько недель", - рассказал журналистам очевидец, который находился на борту.
ПАССАЖИР, ПОСАДКА, САМОЛЕТ, ГРАН, ФАРА, ПОРТУГАЛИЯ, Transavia Airlines, Нидерланды
2018.06.02 (11)

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