Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

У экс-жены Путина нашли земельный участок по 400 млн рублей (1)

Громадське телебачення 2018.06.01 19:06
Журналисты нашли у бывшей жены президента РФ Владимира Путина Людмилы земельный участок, который оценивается в более 400 млн рублей. Об этом говорится в расследовании журналистки Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) Олеси Шмагун. Отмечается, что Людмила Очеретная (фамилия экс-жены Путина после второй женитьбы) обладает почти 2,5 гектара в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье.
ПУТИН, РАЗВОД, ЛЮДМИЛА, ЖЕНА, ВИЛЛА, ОЧЕРЕТНЫЙ, Путин, Очеретный, Пунии, Очеретная, Очеретна, Меридиан, Фармсинтез, Центр развития межличностных коммуникаций, Россия, Франция, Москва, Санкт-Петербург
2018.06.02 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018