У экс-жены Путина нашли земельный участок по 400 млн рублей (1)

Громадське телебачення 2018.06.01 19:06
Журналисты нашли у бывшей жены президента РФ Владимира Путина Людмилы
земельный участок, который оценивается в более 400 млн рублей.
Об этом говорится в расследовании журналистки Центра исследования коррупции
и организованной преступности (OCCRP) Олеси Шмагун.
Отмечается, что Людмила Очеретная (фамилия экс-жены Путина после второй
женитьбы) обладает почти 2,5 гектара в элитном коттеджном поселке
"Миллениум парк" в Подмосковье.
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