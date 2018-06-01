У экс-жены Путина нашли земельный участок по 400 млн рублей (1)

Громадське телебачення 2018.06.01 19:06

Журналисты нашли у бывшей жены президента РФ Владимира Путина Людмилы земельный участок, который оценивается в более 400 млн рублей. Об этом говорится в расследовании журналистки Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) Олеси Шмагун. Отмечается, что Людмила Очеретная (фамилия экс-жены Путина после второй женитьбы) обладает почти 2,5 гектара в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье.