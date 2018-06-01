НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Одессы Труханова, подозреваемого в хищении бюджета (1)

Kherson.life 2018.06.01 18:51
Дата: 01/06/2018, 17:43
Антикоррупционные органы завершили расследование в отношении мэра Одессы
Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении
средств городского бюджета.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной
антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.
В частности, прокуроры пришли к выводу о достаточности собранных
доказательств, чтобы составить обвинительный акт в отношении Труханова,
ТРУХАНОВ, САП, ГОРСОВЕТ, ПОМЕЩЕНИЕ, ОДЕССА, ПОКУПКА, Труханов
, Голубов
, Краян
, Девелопмент Элит
, Одесса
, Украина
, Киев