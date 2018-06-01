НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Одессы Труханова, подозреваемого в хищении бюджета (1)

Kherson.life 2018.06.01 18:51

Дата: 01/06/2018, 17:43 Антикоррупционные органы завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook. В частности, прокуроры пришли к выводу о достаточности собранных доказательств, чтобы составить обвинительный акт в отношении Труханова,