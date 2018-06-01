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Фокус: Украина

Появились кадры взрыва в Иркутске, где дети получили сильные ожоги во время просмотра шоу в ТРЦ (1)

Dialog.ua 2018.06.01 17:02
Видеозаписи момента взрыва и эвакуации из иркутского ТРЦ "Комсомолл" появляются в соцсетях. 1 июня, как сообщает "Российский Диалог" в детском научно-развлекательном центре "Гравитация" в ТЦ "Комсомолл" в Иркутске при взрыве пострадали 10 человек (по другим данным - 8), передает "Диалог.UA" Сотрудники центра показывали ребятам и их родителям огненное шоу, где использовали спиртосодержащую жидкость.
ИРКУТСК, ОЖОГ, РЕБЕНОК, ЖИДКОСТЬ, ГРАВИТАЦИЯ, ВОЗГОРАНИЕ, Иркутск, Россия
2018.06.02 (1)

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