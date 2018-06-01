Появились кадры взрыва в Иркутске, где дети получили сильные ожоги во время просмотра шоу в ТРЦ (1)

Dialog.ua 2018.06.01 17:02
Видеозаписи момента взрыва и эвакуации из иркутского ТРЦ "Комсомолл"
появляются в соцсетях.
1 июня, как сообщает "Российский Диалог" в детском научно-развлекательном
центре "Гравитация" в ТЦ "Комсомолл" в Иркутске при взрыве пострадали 10
человек (по другим данным - 8), передает "Диалог.UA"
Сотрудники центра показывали ребятам и их родителям огненное шоу, где
использовали спиртосодержащую жидкость.
ИРКУТСК, ОЖОГ, РЕБЕНОК, ЖИДКОСТЬ, ГРАВИТАЦИЯ, ВОЗГОРАНИЕ, Иркутск
, Россия