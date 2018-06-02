Лукашенко: мы готовы закрыть границу с РФ (17)

2018.06.02 (17)2018.06.01 (17) →
- Лукашенко угрожает России ответить: вспыхнул громкий скандал из-за военных РФ на границе Беларуси : Dialog.ua 11:02
- Лукашенко призвал РФ определиться с пограничниками на общей границе : Електронні Вісті 11:00
- Беларусь готова закрыть границу с РФ - Лукашенко : Слово і Діло 10:42
- В Беларуси заговорили о закрытии границы с Россией : Realist.online 10:32
- Туреччина заборонила сервіс Uber : Еспресо TV 09:33
- Лукашенко заявил о закрытии границы с Россией : ReplyUA.net 09:33
- Беларусь готова закрыть границы с Россией : Вибори в Україні та світі 09:16
- Челябинск и Астану связал самолет : Новости@MAIL.RU 09:16
- Лукашенко не исключил возможности закрыть границу с РФ : Uapress.info 09:14
- Лукашенко заявил, что готов закрыть границу с Россией, и назвал причину : NewsOne 09:09
- Беларусь может ввести пограничный контроль на границе с РФ, - Лукашенко : #Буквы 08:19
- Беларусь готова закрыть границы с Россией : Спектр Новости 07:43
- China Dota2 Supermajor: Natus Vincere уступили Newbee : Bigmir)net СПОРТ 07:43
- Лукашенко готов закрыть границу с Россией : Власти.нет 06:45
- Нельзя уподобляться: Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией : Вести-UA 05:01
- Лукашенко: мы готовы закрыть границу с РФ : Українські національні новини 04:33
- Лукашенко: мы готовы закрыть границу с РФ : ПрессОрг24 04:32
- Лукашенко о россиянах: они сами не понимают, чего хотят : УкропNews.com 04:15
- Лукашенко: Нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, что делают на белорусско-российской границе : Гордон 03:35
- Лукашенко пригрозил закрыть границу Беларуси с Россией : Kordon.com.ua 00:53