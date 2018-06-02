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Лукашенко: мы готовы закрыть границу с РФ

Лукашенко: мы готовы закрыть границу с РФ (17)

Українські національні новини 2018.06.02 04:33
КИЕВ. 2 июня. УНН. Беларусь готова ввести контроль на границе с Россией, если Москва со своей стороны объявит о таком решении. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает УНН со ссылкой на агентство БелТА. Пограничники Беларуси на границе с РФ не имеют постоянных подразделений, одновременно с российской стороны его охраняют штатные подразделения ФСБ. Лукашенко отметил, что действия белорусских пограничников не должны быть
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2018.06.02 (17)

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