"Путин, помоги": Вышинский отказался от паспорта Украины и просит "защиты" у президента РФ (1)

В Час Пик 2018.06.01 14:45
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Главный редактор РИА Новости в Украине Кирилл Вышинский во время заседания
суда по его делу заявил, что ему не нужно украинское гражданство.
Об этом сообщает из Апелляционного суда в Херсоне "Громадське".
Напомним, заседание проходит по делу о возможной государственной измене
главного редактора РИА Новости Украина.
Вышинский также обратился за помощью к российскому президенту Владимиру
Путину.
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