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Главы МИД "нормандской четверки" договорились о переговорах по Донбассу

Главы МИД "нормандской четверки" договорились о переговорах по Донбассу (1)

Вести-UA 2018.06.01 21:01
Министры иностранных дел стран "нормандского формата" переговоров по Донбассу (Украина, Франция, Германия, РФ) достигли договоренности провести очередной раунд переговоров 11 июня в Берлине. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным 1 июня в Мариуполе, передает Апостроф. "Вчера, и в течение последних недель, у меня проходили дискуссии с главами
МААС, БЕРЛИН, ФОРМАТ, ВСТРЕЧА, МАРИУПОЛЬ, ДОНБАСС, Климкин, Германия, Берлин, Украина, Россия, Франция
2018.06.02 (1)

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