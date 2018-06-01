Главы МИД "нормандской четверки" договорились о переговорах по Донбассу (1)

Вести-UA 2018.06.01 21:01
Министры иностранных дел стран "нормандского формата" переговоров по
Донбассу (Украина, Франция, Германия, РФ) достигли договоренности провести
очередной раунд переговоров 11 июня в Берлине.
Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, выступая на
совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным 1 июня в
Мариуполе, передает Апостроф.
"Вчера, и в течение последних недель, у меня проходили дискуссии с главами
МААС, БЕРЛИН, ФОРМАТ, ВСТРЕЧА, МАРИУПОЛЬ, ДОНБАСС, Климкин
, Германия
, Берлин
, Украина
, Россия
, Франция