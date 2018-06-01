Мать Бережной в ее квартире облили зеленкой и пообещали "отправить туда, где дочь" - кадры (1)

Dialog.ua 2018.06.01 18:02
"В присутствии работника полиции меня полностью облили зеленкой", -
неизвестные люди, представившись патриотами, угрожали матери экс-регионалки
убийством и залили ее лицо зеленкой.
1 июня, по сообщению украинских СМИ, ранним утром группа неизвестных пришла
в дом, где живет мама погибшей в автокатастрофе депутатки Верховной рады
Ирины Бережной Елена Бережная, и начали блокировать ее квартиру, передает
"Диалог.UA"
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, Украина
, Киев