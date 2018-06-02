Российскую фигуристку Боброву, выступавшую в "Артеке", не пустили в Украину - спортсменка в печали (26)

Dialog.ua 2018.06.02 10:32

В Украину не пустили российскую фигуристку и олимпийскую чемпионку Екатерину Боброву, участвовавшую в пропагандистской акции в украденном крымском детском лагере "Артек". О запрете въезжать в Украину любительница "русского мира" сообщила на своей странице в Instagram, передает "Диалог.UA". По данным Бобровой, в ночь на 1 июня она прилетела в Киев на "большой и семейный праздник" к родителям мужа.