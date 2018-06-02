Российскую фигуристку Боброву, выступавшую в "Артеке", не пустили в Украину - спортсменка в печали (26)

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- В Украину не пустили российскую фигуристку Екатерину Боброву : Комсомольская Правда в Украине 14:46
- Олимпийскую чемпионку из России не впустили в Украину : LikeNews 13:56
- Наталя Мирна закликає бути сильними : Kordon.com.ua 13:56
- В Украину не впустили российскую спортсменку Боброву : Экономика.com.ua 13:30
- В Украину не впустили российскую спортсменку Боброву : Капитал 13:19
- Российскую спортсменку не пустили в Украину : ForUm 13:04
- СМИ: Криштиану Роналду сказал одноклубникам, что хочет покинуть "Реал" : 365news.biz 13:04
- В Украину не пустили российскую чемпионку по фигурному катанию : 2000.ua 13:00
- Российской фигуристке запретили въезд в Украину за посещение Крыма : Крым.Реалии RFE/RL 12:54
- Российская фигуристка сообщила, что ей запретили въезд в Украину : Sharij.net 12:40
- В Украину не впустили российскую спортсменку Боброву : Новини онлайн 24 12:39
- Хлопчика, заради якого бігли рівняни, прооперували : Голосно 12:38
- В Украину не впустили российскую спортсменку Боброву : Bigmir)net Новости 12:38
- В Украину не пустили российскую чемпионку по фигурному катанию : ReplyUA.net 12:33
- В Украину не пустили российскую спортсменку Боброву : Еспресо TV 12:33
- В Украину не пустили известную российскую спортсменку : Новости N 12:13
- В Украину не впустили российскую спортсменку Боброву : ЛІГАБізнесІнформ 12:08
- В Украину не впустили известную российскую спортсменку : РИА Мелитополь 11:34
- В Украину не пустили олимпийскую чемпионку из России : Realist.online 11:32
- Олимпийская чемпионка из России поплатилась из-за Крыма : Обозреватель 11:16
- В Украину не пустили известную российскую спортсменку : Антикор.com.ua 11:10
- Банкова назвала теми розмови Порошенка і Помпео : Радіо Свобода 11:10
- Российская фигуристка сообщила, что ей запретили въезд в Украину : Гордон 11:05
- Российской спортсменке запретили въезд в Украину : Gazeta.ua 11:04
- В Саратове поймали владельца рюкзака с гашишем : Новости Саратовской губернии 10:39
- В Украину не впустили известную российскую спортсменку : Подробности.ua 10:39
- Российскую фигуристку Боброву, выступавшую в "Артеке", не пустили в Украину - спортсменка в печали : Dialog.ua 10:32
- В Украину не пустили известную российскую спортсменку : Страна.ua 10:02
- Российскую олимпийскую чемпионку не пустили в Украину : Власти.нет 09:45
- Олимпийскую чемпионку из России не пустили к свекрови в Киев после посещения Крыма : УкропNews.com 04:16
- Олимпийскую чемпионку из России не пустили к свекрови в Киев после посещения "Артека" в Крыму : Страна.ua 00:32