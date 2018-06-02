Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Российскую фигуристку Боброву, выступавшую в "Артеке", не пустили в Украину - спортсменка в печали (26)

Dialog.ua 2018.06.02 10:32
В Украину не пустили российскую фигуристку и олимпийскую чемпионку Екатерину Боброву, участвовавшую в пропагандистской акции в украденном крымском детском лагере "Артек". О запрете въезжать в Украину любительница "русского мира" сообщила на своей странице в Instagram, передает "Диалог.UA". По данным Бобровой, в ночь на 1 июня она прилетела в Киев на "большой и семейный праздник" к родителям мужа.
БОБРОВ, АРТЕК, УКРАИНА, СВЕКРОВЬ, ЧЕМПИОНКА, СПОРТСМЕНКА, Бобров, Россия, Украина, Крым, Киев, Беларусь
2018.06.02 (26)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018