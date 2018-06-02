НБУ запретил принимать 100-рублевую банкноту, посвященную ЧМ-2018 (39)

2018.06.02 (39)2018.06.01 (12) →
- На Украине запретили российскую купюру и монету с изображением Крыма : Технополис завтра 15:54
- Обменять российскую купюру станет невозможно: Нацбанк Украины ввел жесткий запрет : Корупція Інфо 15:54
- НБУ запретил финучреждениям принимать 100-рублевую банкноту, посвященную ЧМ-2018 : Times.dn.ua 15:50
- НБУ запретил принимать сторублевую банкноту с изображением оккупированного Крыма, посвященную ЧМ-2018. ФОТО : УкропNews.com 15:48
- НБУ запретил принимать 100 рублей, выпущенные к ЧМ-2018 в России : УкропNews.com 15:47
- НБУ запретил принимать 100 рублей, выпущенные к ЧМ-2018 в РФ : Телеграф.com.ua 15:42
- НБУ запретил принимать посвященную ЧМ-2018 100-рублевую банкноту : Campeones.ua 15:18
- НБУ заборонив приймати 100 рублів, випущені до ЧС-2018 в Росії : УНІАН 15:17
- НБУ запретил принимать 100 рублей, выпущенные к ЧМ-2018 в России : УНИАН 15:17
- НБУ запретил принимать сторублевую банкноту, посвященную ЧМ-2018 : Антикор.com.ua 15:10
- НБУ перед ЧМ-2018 запретил принимать российские 100 рублей : Главред 15:05
- На Украине запретили российскую купюру и монету с изображением Крыма : Версии.com 15:00
- НБУ запретил российскую банкноту, посвященную ЧМ-2018 : ТВі 14:53
- Нацбанк запретил принимать на обмен купюру в 100 российских рублей к ЧМ-2018 : Страна.ua 14:47
- Нацбанк запретил хождение в Украине банкноты в 100 российских рублей : RUpor.info 14:41
- НБУ запретил принимать 100-рублевую банкноту, посвященную ЧМ-2018 : Шиповник.ua 14:40
- Нацбанк запретил принимать 100-рублевую банкноту, выпущенную к ЧМ-2018 : Громадське телебачення 14:36
- Обменять российскую купюру станет невозможно: Нацбанк Украины ввел жесткий запрет : УСБН Черкаси 14:21
- Обменять российскую купюру станет невозможно: Нацбанк Украины ввел жесткий запрет : УСБН Одесса 14:17
- Обменять российскую купюру станет невозможно: Нацбанк Украины ввел жесткий запрет : УСБН Вінниця 14:14
- Обменять российскую купюру станет невозможно: Нацбанк Украины ввел жесткий запрет : УСБН Івано-Франківськ 14:14
- Обменять российскую купюру станет невозможно: Нацбанк Украины ввел жесткий запрет : УСБН Житомир 14:14
- Обменять российскую купюру станет невозможно: Нацбанк Украины ввел жесткий запрет : УСБН Запоріжжя 14:11
- НБУ запретил финучреждениям принимать 100-рублевую банкноту, посвященную ЧМ-2018 : ОстроВ 14:09
- Украинским банкам запретили принимать российскую банкноту : Gazeta.ua 14:04
- Разведка: боевики на Донбассе ускорили доукомплектование подразделений : Українські національні новини 14:03
- Нацбанк запретил принимать российскую сторублевку с изображением Крыма : DsNews 14:03
- В Украине запретили очередную рублевую банкноту и монету России : Еспресо TV 14:03
- Украинским банкам запретили принимать 100 рублей и 3 российские копейки : Комсомольская Правда в Украине 14:01
- НБУ запретил принимать сторублевую банкноту, посвященную ЧМ-2018 : 112.ua 14:00
- В Украине запретили российские банкноту и монету : Українські реалії 13:57
- В Украине запретили российские банкноту и монету : Капитал 13:19
- В Украине запретили российскую банкноту и монету : IPress.ua 13:06
- В Украине запретили российские банкноту и монету : Sharij.net 11:40
- Российским рублям не место в Украине: стало известно о новом запрете : Politeka 11:10
- Нацбанк Украины запретил принимать посвященную ЧМ-2018 100-рублевую банкноту из-за карты России с Крымом : Ukrainefootball.net 10:56
- Нацбанк Украины запретил принимать посвященную ЧМ-2018 100-рублевую банкноту из-за карты России с Крымом : Tribuna.com Украина 10:54
- Нацбанк Украины запретил принимать посвященную ЧМ-2018 100-рублевую банкноту из-за карты России с Крымом : Dynamomania.com 10:33
- НБУ запретил российский рубль: что происходит : Znaj.ua 08:46
- В Украине запретили российские банкноту и монету : ДнепрCity.net 01:09