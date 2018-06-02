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Фокус: Украина

НБУ запретил принимать 100-рублевую банкноту, посвященную ЧМ-2018 (39)

Шиповник.ua 2018.06.02 14:40
Национальный банк Украины (НБУ) запретил всем финансовым учреждениям страны принимать российские банкноту и монету, на которых изображены объекты в Крыму. Об этом пишет "112.ua. Согласно сообщению, в частности, под запрет попала банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная неделю назад и посвященная Чемпионату мира по футболу FIFA, а также памятная монета достоинством 3 рубля, которую запустили в оборот в марте текущего года.
БАНКНОТ, МОНЕТА, РУБЛЬ, НОМИНАЛ, ТРОИЦКИЙ, КУПЮРА, Украина, Россия, Крым, Симферополь, Херсон
2018.06.02 (39)

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