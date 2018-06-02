Госбюджет Украины в мае перевыполнен на 3,2%, - Госказначейство (16)

2018.06.02 (16)2018.06.01 (14) →
- В мае госбюджет перевыполнен по доходам на 3,2% : ForUm 10:34
- Госбюджет Украины в мае перевыполнен : Новый.net 10:19
- Нацбанк в мае напечатал денег и спас госбюджет : Минпром 09:38
- Госбюджет Украины в мае перевыполнен по доходам на 3% : Fin.org.ua 09:15
- Госбюджет Украины в мае перевыполнен на 3,2%, - Госказначейство : Ukrnews.info 08:56
- Госбюджет Украины в мае перевыполнен по доходам на 3% : Укрудпром 08:15
- Госбюджет Украины в мае перевыполнен : УСБН Черкаси 06:20
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- Госбюджет Украины в мае перевыполнен : УСБН Одесса 06:17
- Госбюджет Украины в мае перевыполнен : УСБН Житомир 06:14
- Госбюджет Украины в мае перевыполнен : УСБН Вінниця 06:14
- "Роснефть": вторую очередь судоверфи "Звезда" в Приморье построят на 4 года раньше срока : ТАСС 06:13
- Госбюджет Украины в мае перевыполнен : УСБН Івано-Франківськ 06:13
- Госбюджет Украины в мае перевыполнен : УСБН Запоріжжя 06:11
- Госбюджет Украины в мае перевыполнен : УСБН Суми 05:46
- Госбюджет Украины в мае перевыполнен : FaceNews 05:15
- Госбюджет в мае перевыполнен на 3,2% : LB.ua 00:37
- Госбюджет Украины в мае перевыполнен на 3,2% : Газета День 00:26
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