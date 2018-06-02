Госбюджет Украины в мае перевыполнен на 3,2%, - Госказначейство (16)

Ukrnews.info 2018.06.02 08:56

Государственный бюджет Украины в мае 2018 года перевыполнил плановый показатель на 3,2%. Об этом сообщает Госказначейство. Так, доходы за минувший месяц составили 96,85 млрд гривен, что на 2,99 млрд больше запланированных. При этом по сравнению с маем 2017 года доходы государственного бюджета выросли на 30,86 млрд гривен - 46,8%, во многом благодаря НБУ, который перечислил 17 млрд гривен против 5 млрд в прошлом году.