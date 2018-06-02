В работе Visa обнаружен глобальный сбой по всей Европе (19)

Glavk.info 2018.06.02 00:04

Международная платежная система Visa объявила о сбоях при проведении транзакций на территории Европы. Как сообщает The Guardian, точные причины пока что не установлены, но клиенты Visa по всей Европе жалуются, что их платежи были отклонены. "Мы расследуем причину и постараемся как можно быстрее разрешить ситуацию", - ответили в компании. "В настоящее время мы не можем принимать платежи по картам Visa по всей