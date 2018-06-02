В работе Visa обнаружен глобальный сбой по всей Европе (19)

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- В Европе произошел сбой платежных карт Visa : Известия в Украине 09:47
- WSJ: Вашингтон готовит встречу Трампа и Путина : InfoResist.org 09:46
- Всемирный сбой в работе банковских карт Visa устранен : Вести.ua 09:45
- В странах Европы возникли массовые проблемы с оплатами картами Visa : Prioritet.org 09:28
- Чиновника Укрзализныци поймали на взятке в 350 тыс : Prioritet.org 09:28
- VISA объяснила причины проблем с оплатой банковскими картами в Европе : Днепр Вечерний 09:28
- В Европе произошел сбой платежных карт Visa : Bigmir)net Новости 09:08
- В Европе произошел сбой платежных карт Visa : Корреспондент.net 08:46
- В работе Visa произошел глобальный сбой : Главное 08:05
- В работе платежной системы VISA произошел масштабный сбой : Вої 08:04
- Корь быстро распространяется по Молдове : Молдавские ведомости 08:04
- Visa сообщила, чем вызваны проблемы с работой банковских карт : Укринформ 07:02
- В работе платежной системы Visa произошел сбой : Новое Время Бизнес 06:39
- Медицина и ДРБ глазами пациента: если ты прошел "барьер" приемного покоя, то тобой займутся и помогут : Gorod.lv 06:39
- В работе платежной системы VISA произошел масштабный сбой : ЛІГАБізнесІнформ 05:37
- Visa заявила о причинах проблем с работой банковских карт : ТСН.ua 04:43
- В Европе произошел сбой расчетов картами Visa : Шиповник.ua 03:40
- По всему миру начался сбой платежных карт Visa, которые отклоняются терминалами : NewsMir.info 01:16
- В работе Visa обнаружен глобальный сбой по всей Европе Избранное : Главкор 00:43
- В работе Visa по всей Европе случился глобальный сбой : АСН.in.ua 00:12
- По всему миру начался сбой платежных карт Visa, которые отклоняются терминалами : NewsMir.info 00:10
- В работе Visa обнаружен глобальный сбой по всей Европе : Glavk.info 00:04
- В работе Visa обнаружен глобальный сбой : Вести-UA 00:01