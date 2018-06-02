Сбор урожая клубники в Польше - под угрозой: не хватает украинских рук (16)

2018.06.02 (16)2018.06.01 (20) →
- Сбор урожая клубники в Польше под угрозой из-за нехватки работников из Украины : Шиповник.ua 07:40
- В Польше заявили, что им не хватает украинцев для сбора клубники : Еспресо TV 07:33
- В международном пункте пропуска "Большая Писаревка" "захватили" террористов. ФОТО : Информационное Сопротивление 07:12
- Сбор урожая клубники в Польше под угрозой из-за нехватки работников из Украины : НикВести 07:12
- Сбор урожая клубники в Польше - под угрозой: не хватает украинских рук : Банкомёт 06:12
- Сбор урожая клубники в Польше под угрозой из-за нехватки работников из Украины : УкропNews.com 04:16
- Большой удар по экономике: в Польше паника из-за украинских заробитчан : Politeka 04:10
- Пожар на складе стройматериалов в Мытищах полностью потушен : Интерфакс газета 03:06
- Польским фермерам не хватает работников из Украины : Гордон 03:05
- В Польше 40% урожая пропадет из-за нехватки украинцев - фермеры : ЛІГАБізнесІнформ 02:07
- Сбор урожая клубники в Польше под угрозой из-за нехватки работников из Украины : Сегодня.ua 01:42
- Поправки Минстроя к закону о долевом строительстве внесены в Госдуму : РИА Недвижимость 01:42
- Сбор урожая клубники в Польше - под угрозой: не хватает украинских рук : Телеканал новин "24" 01:30
- В Польше могут не собрать клубнику из-заза недостатка работников из Украины : Vector News 01:16
- Сбор урожая клубники в Польше под угрозой из-за нехватки украинских работников : Українські національні новини 01:03
- Сбор урожая клубники в Польше под угрозой из-за нехватки украинских работников : ПрессОрг24 01:02
- В Польше сбор урожая клубники под угрозой из-за недостатка рабочей силы из Украины : Realist.online 00:32
- Польськая клубника может остаться неубранной из-за визовой политики : RUpor.info 00:11
- Явка з повинною: "кілер" Бабченко розповів, як все було насправді" : УСБН Запоріжжя 00:11
- Сбор урожая клубники в Польше под угрозой из-за нехватки работников из Украины : AllRetail.ua 00:07