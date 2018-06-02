Сбор урожая клубники в Польше - под угрозой: не хватает украинских рук (16)

Банкомёт 2018.06.02 06:12

Польские плантаторы жалуются на то, что в этом году много клубники останется в поле. Ее могут не успеть собрать. Причина этому - нехватка украинских работников. Об этом пишет "Польское радио". Работники из Украины очень долго ждут визы, а на основе биометрических паспортов их не впускают в Польшу, поскольку, в оценке Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы.