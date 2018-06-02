Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину: Объявлен план "Перехват" (13)

112.ua 2018.06.01 23:30
В мужчину стреляли в автомобиле, после чего его выбросили на ходу 01.06.2018 В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину Первый Криворожский В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину Первый Криворожский В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину Первый Криворожский В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину Первый Криворожский В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину, в результате чего
РОГ, КРИВОЙ, ОЧЕВИДЕЦ, ПОСОЛ, ВЫСТРЕЛ, МУЖЧИНА, Киев
2018.06.02 (13)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018