В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину: Объявлен план "Перехват" (13)

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- В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину на глазах у прохожих (фото) : Подробности.ua 01:39
- В Кривом Роге похитили и убили мужчину - СМИ : ДонПресс 01:27
- Похитители застрелили мужчину : RUpor.info 01:11
- В Кривом Роге неизвестные на автомобиле похитили, а затем застрелили мужчину : Телеканал новин "24" 00:30
- В Кривом Роге среди белого дня похитили и застрелили мужчину : Вести.ua 00:15
- В Кривом Роге похитили и застрелили в микроавтобусе мужчину : ТСН.ua 00:14
- В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину : НикВести 00:12
- В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину, объявлен план "Перехват" : РБК-Україна 00:11
- В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину : NewsMir.info 00:10
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- В Кривом Роге неизвестные похитили и застрелили мужчину - СМИ : Антикор.com.ua 00:10
- В Кривом Роге на ходу выбросили из авто мужчину с пулевым - СМИ : ЛІГАБізнесІнформ 00:07
- Футболисты сборной Франции победили Италию в товарищеском матче : Интерфакс газета 00:06
- Застрелили и кинули посреди дороги: в Кривом Роге произошло жестокое убийство : Обозреватель 00:02
- Застрелили и выкинули на ходу из авто: опубликованы детали смертельного ЧП в Кривом Роге : Вести-UA 00:01