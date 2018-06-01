Адвокаты Штепы добились отвода трех из четырех судей (1)

Укринформ 2018.06.01 21:47
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Орджоникидзевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство адвокатов экс-
мэра Славянска Нели Штепы об отводе 3 из 4 членов судейской коллегии.
Об этом корреспонденту Укринформа рассказал адвокат Александр Шандрин.
"Удовлетворено ходатайство защиты об отводе троих из четверых судей: двое
судей - из числа переселенцев, и у них может быть предвзятое мнение о сути
дела, и один судья - это женщина - получала угрозы и ее мнение тоже может
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