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Адвокаты Штепы добились отвода трех из четырех судей

Адвокаты Штепы добились отвода трех из четырех судей (1)

Укринформ 2018.06.01 21:47
Ukrinform Орджоникидзевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство адвокатов экс- мэра Славянска Нели Штепы об отводе 3 из 4 членов судейской коллегии. Об этом корреспонденту Укринформа рассказал адвокат Александр Шандрин. "Удовлетворено ходатайство защиты об отводе троих из четверых судей: двое судей - из числа переселенцев, и у них может быть предвзятое мнение о сути дела, и один судья - это женщина - получала угрозы и ее мнение тоже может
ОТВОД, НЕЛЯ, СЛАВЯНСК, СУДЬЯ, ШТЕПА, АДВОКАТ, Шандрин, Тананакин, Саркисян, Харьков, Украина, Россия
2018.06.02 (1)

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