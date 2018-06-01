Адвокаты Штепы добились отвода трех из четырех судей (1)

Укринформ 2018.06.01 21:47

Ukrinform Орджоникидзевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство адвокатов экс- мэра Славянска Нели Штепы об отводе 3 из 4 членов судейской коллегии. Об этом корреспонденту Укринформа рассказал адвокат Александр Шандрин. "Удовлетворено ходатайство защиты об отводе троих из четверых судей: двое судей - из числа переселенцев, и у них может быть предвзятое мнение о сути дела, и один судья - это женщина - получала угрозы и ее мнение тоже может