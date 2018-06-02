Гумконвои РФ маскируют для военных поставок ОРДЛО - посол США в ОБСЕ (27)

Источник.info 2018.06.02 12:47

июня 02, 2018 Российская Федерация маскирует так называемые "гуманитарные конвои" для военных поставок на оккупированный Донбасс. Об этом говорится в заявлении временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана. В частности, Камиан отметил, что миссия ОБСЕ 24 мая зафиксировала, как на неподконтрольном участке границы к "гумконвою" присоединился грузовик, который даже поверхностно не мог быть осмотрен украинскими пограничниками в