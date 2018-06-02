В США 200 человек отравились салатом, пятеро погибли (27)

Комментарии.UA 2018.06.02 11:02

Окола 100 человек в больнице В 35 американских штатах салат-латук стал причиной отравления людей В США около 197 человек из 35 штатов обратились к медикам после отравления зараженным салатом-латуком, а пять человек погибли. Сообщается, что из-за отравления в больницах оказались около сотни человек. Оказалось, что причиной массового отравления стал салат из штата Аризона, который был заражен кишечной палочкой.