Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Помпео (31)

Еспресо TV 2018.06.02 09:33

2 июня, 2018, 08:59 Президент Украины Петр Порошенко с госсекретарем США Майком Помпео обсудили "Северный поток-2", усиление санкций против РФ и освобождение украинских заложников в России Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Петр Порошенко поздравил Майка Помпео с официальным назначением на должность государственного секретаря США. Собеседники обсудили укрепление сотрудничества в сфере безопасности и