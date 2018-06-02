СМИ: Белый дом готовит встречу Трампа и Путина (29)

ТВі 2018.06.02 11:54

Фото: Украинская правда Стороны согласовывают дату и место Администрация президента США Дональда Трампа работает над подготовкой встречи главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным, среди главных вопросов которой, в том числе, будет ситуация в Украине. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на два осведомленных источника в администрации. "Встреча может уменьшить напряженность в отношениях между двумя странами,