Президент Эстонии призвала назвать происходящее в Украине войной (30)

ДнепрCity.net 2018.06.02 13:09

В субботу, 2 июня во время конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери в Таллине, президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала отказаться от эвфемизмов и называть происходящее в Украине войной. Об этом передает Корреспондент. "Говоря о Грузии и Украине важно называть вещи своими именами - война есть война и оккупация есть оккупация", - заявила она. Она также отметила, что "в международных кругах по-прежнему, говоря о