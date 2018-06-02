Николаевские дети отметили 1 июня с оружием в руках (24)

Николаевские Известия 2018.06.02 11:47

Посидеть за рулем полицейского автомобиля, примерить бронежилет или шлем, подержать в руках настоящее оружие или наручники, узнать аспекты работы правоохранителей и получить советы о личной безопасности имели возможность воспитанники нескольких детских домов семейного типа. Правоохранители роты полиции особого назначения ГУНП в Николаевской области с экипировкой, спецсредствами и макетами вооружения, патрульные полицейские