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Фокус: Украина

Боевики обстреляли пограничный наряд из стрелкового оружия (47)

ICTV Факти 2018.06.02 12:06
Боевики обстреляли из стрелкового оружия пограничный наряд на Кугуаре в КПВВ Майорское, что в районе проведения операции Объединенных сил. Утром 2 июня перед началом осуществлением контроля лиц и транспортных средств в КПВВ Майорское был обстрелян пограничный наряд, сообщает ГПСУ. Пограничники осуществляли доставку смен пограничных нарядов к КрП и КПВВ на автомобиле Кугуар. Когда пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а
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