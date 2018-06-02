Боевики обстреляли пограничный наряд из стрелкового оружия (47)

ICTV Факти 2018.06.02 12:06

Боевики обстреляли из стрелкового оружия пограничный наряд на Кугуаре в КПВВ Майорское, что в районе проведения операции Объединенных сил. Утром 2 июня перед началом осуществлением контроля лиц и транспортных средств в КПВВ Майорское был обстрелян пограничный наряд, сообщает ГПСУ. Пограничники осуществляли доставку смен пограничных нарядов к КрП и КПВВ на автомобиле Кугуар. Когда пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а