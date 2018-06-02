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В Ровно в ДТП погиб оператор агентства журналистских расследований

В Ровно в ДТП погиб оператор агентства журналистских расследований (64)

Факты 2018.06.02 17:33
17:24 2 июня 2018 Инф. "ФАКТОВ" В Ровно в результате ДТП с участием автобуса погиб оператор агентства журналистских расследований "Четверта влада", журналистка пострадала. Об этом сообщил в Facebook главный редактор издания Владимир Торбич. Погиб оператор Валерий Мартынюк, жизни журналистки ничего не угрожает. Вместе с тем, полиция Ровенской области сообщила, что ДТП произошло 1 июня около 20 часов на улице Дубенской.
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