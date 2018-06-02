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Катастрофа Ил-76 и МН17 на Донбассе: СБУ предоставила новые доказательства участия "Вагнера" (35)

Обозреватель 2018.06.02 15:16
Служба безопасности Украины обнародовала очередной доказательство военной агресии России против Украины. В частности, были опубликованы перехваченные разговоры между руководителем российских наемников ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным и бывшим главарем "ЛНР" Игорем Плотницким, а также Уткиным и офицером ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ Олегом Иванниковым с позывным "Орион". "Четыре года назад, 29 мая 2014 на территорию Луганской области тайно
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