Катастрофа Ил-76 и МН17 на Донбассе: СБУ предоставила новые доказательства участия "Вагнера" (35)

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- СБУ опубликовала перехваченные разговоры боевиков о наемниках РФ на Донбассе : Телеграф.com.ua 15:13
- СБУ опубликовала очередной "перехват" разговоров наемников ЧВК Вагнера на Донбассе (АУДИО) : ОстроВ 15:10
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- СБУ опубликовала новые записи переговоров между наемниками ЧВК Вагнера на Донбассе : Iнше ТВ 14:45
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- СБУ опубликовала переговоры "Вагнера" с Иванниковым, причастным к крушению МН17 : УкропNews.com 14:45
- СБУ обнародовала доказательства преступлений российских спецслужб на Луганщине : UATV 14:44
- Опубликован очередной перехват разговоров российских террористов. Видео : Hronika.info 14:42
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- СБУ обнародовала разговор "вагнеровца" Уткина с офицером ГРУ РФ, причастным к крушению МН17 : Грім-Інфо 14:40
- СБУ обнародовала записи разговоров между наемниками ЧВК Вагнера : ЛІГАБізнесІнформ 14:37
- СБУ предоставили доказательства причастности группы "Вагнера" к войне на Донбассе : Gazeta.ua 14:35
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- СБУ опубликовала переговоры "Вагнера" с Иванниковым, причастным к крушению МН17 : Зеркало недели. Украина 14:16
- Волгоград отпраздновал День защиты детей - фоторепортаж : Волгоградская правда 14:16
- СБУ обнародовала перехваченные разговоры террористов о российских наемниках на Донбассе и обстрелах в 2015 году : УкропNews.com 14:16
- СБУ опубликовала очередные переговоры наемников ЧВК "Вагнера" на Донбассе : Arena.press 14:12
- СБУ опубликовала очередные переговоры бойцов ЧВК "Вагнера" на Донбассе : Новости Донбасса 14:09
- В СБУ обнародовали перехваты разговоров Вагнера с Плотницким : Bigmir)net Новости 14:08
- СБУ обнародовала перехваченные разговоры террористов о российских наемниках на Донбассе и обстрелах в 2015 году : УНИАН 13:47
- СБУ выложила перехваты разговора "Вагнера" с Плотницким на Донбассе : Сегодня.ua 13:42
- СБУ опубликовала новые записи переговоров между наемниками ЧВК Вагнера на Донбассе : Новое Время 13:40
- СБУ обнародовала разговор "вагнеровца" Уткина с офицером ГРУ РФ, причастным к крушению МН17 : LB.ua 13:37
- "Бахает что-то. Наши изгаляются, придурки", - главарь ЧВК "Вагнера" Уткин после разгрома его наемников под Дебальцево в 2015-м докладывает обстановку куратору из РФ Иванникову : Kramatorsk.info 13:37
- СБУ обнародовала переговоры наемников ЧВК "Вагнера" на Донбассе : DsNews 13:33
- СБУ обнародовала доказательства участия "вагнеровцев" в боях на Луганщине: перехваты разговоров боевиков : NewsMir.info 13:16
- СБУ обнародовала доказательства участия "вагнеровцев" в боях на Луганщине: перехваты разговоров боевиков : В Час Пик 13:15
- СБУ опубликовала очередные переговоры наемников ЧВК "Вагнера" на Донбассе : РБК-Україна 13:11
- СБУ обнародовала доказательства участия "вагнеровцев" в боях на Луганщине: перехваты разговоров боевиков : NewsMir.info 13:10
- "Бахает что-то. Наши изгаляются, придурки", - главарь ЧВК "Вагнера" Уткин после разгрома его наемников под Дебальцево в 2015-м докладывает обстановку куратору из РФ Иванникову. АУДИО : УкропNews.com 12:45
- СБУ обнародовала очередные доказательства преступлений "Вагнера" на Донбассе : Українські національні новини 12:33
- СБУ обнародовала очередные доказательства преступлений "Вагнера" на Донбассе : ПрессОрг24 12:32
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