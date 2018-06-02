Под посольство РФ в Киеве принесли "гробы" (44)

Слово і Діло 2018.06.02 19:12

2 июня 2018, 18:54 Читати українською В Киеве 2 июня под посольством Российской Федерации прошла акция против российской агрессии на востоке Украины, в ходе которой под здание дипмиссии возложили символические картонные гробы. Максим БурбакНародный депутат УкраиныБурбак обещает делать все, чтобы Россия была признана страной-агрессоромСказано 13 ноября 2017 г.Статус обещания: Выполнено Об этом сообщает "Слово и Дело", со ссылкой на "Укринформ".