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Фокус: Украина

Под посольство РФ в Киеве принесли "гробы" (44)

Слово і Діло 2018.06.02 19:12
2 июня 2018, 18:54 Читати українською В Киеве 2 июня под посольством Российской Федерации прошла акция против российской агрессии на востоке Украины, в ходе которой под здание дипмиссии возложили символические картонные гробы. Максим БурбакНародный депутат УкраиныБурбак обещает делать все, чтобы Россия была признана страной-агрессоромСказано 13 ноября 2017 г.Статус обещания: Выполнено Об этом сообщает "Слово и Дело", со ссылкой на "Укринформ".
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