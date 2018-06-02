В порту Одессы в одном из контейнеров обнаружили партию боеприпасов, - ГПСУ (38)

Шиповник.ua 2018.06.02 15:40

В Одессе пограничниками местного отряда на пункте пропуска "Одесский МТП" была обнаружена партия из 400 патронов. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы. Как сообщается, патроны были обнаружены в автомобиле, который переправлялся в контейнере на одном из прибывших в Украину теплоходов. - Во время мероприятий пограничного контроля на автомобиль Volkswagen, прибывший в контейнере на одном из теплоходов, среагировала служебная