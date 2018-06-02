Порошенко отправился с визитом в Испанию (43)

Iнше ТВ 2018.06.02 17:45

Президент Украины Петр Порошенко отбыл с официальным визитом в Испанию. Об этом в субботу, 2 июня, сообщает пресс-служба главы государства. Визит будет длится с 2 по 4 июня, в ходе которого Порошенко встретится с королем Испании Филиппом VI, премьер-министром Педро Санчесом, председателем конгресса депутатов Анной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании. Вместе с украинской общиной Испании Порошенко также примет участие в